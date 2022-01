Spheffany ‘Tepha’ Loza reveló que su relación con Melissa Loza sigue bien, aunque todavía no ha tenido la oportunidad de conocer a su sobrina menor, Érika. “¿Cómo va tu relación de hermana con Meli? Me hicieron llorar mucho el día de su reconciliacón en EEG”, preguntó un usuario. “Bueno, sí, estamos bien, para fiestas nos escribimos, sé que está de viaje. No ha habido momento para juntarnos, me muero por conocer a mi sobrina, pero bueno, ya se dará en algún momento”, respondió la exchica reality. Fuente: Instagram Tepha Loza