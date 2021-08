Durante la votación por la permanencia de Rosángela Espinoza en “Esto es guerra”, Tepha Loza recordó un incómodo episodio con la ‘chica selfie’ por su expareja Pancho Rodríguez.

Pese a que Tepha Loza votó para que Rosángela Espinoza se quede en el programa, lanzó varios dardos contra ella: “Yo quiero aclarar que yo no tengo nada personal con Rosángela, yo la respeto como competidora, como compañera de trabajo y más nada, yo no sé por qué me nombra, yo no me meto con nadie, ni siquiera hablo, solo compito y chau. Entonces, por favor Rosángela, deja de decir o mencionar mi nombre porque yo no tengo absolutamente nada que ver contigo”, dijo la modelo.

“Yo con Tepha no tengo ningún tema, o sea, solamente que en una reunión ella dijo que no saludaba a gente hipócrita (...) Es que tú lo dijiste por mí, porque yo dije al productor ‘yo no entiendo por qué Tepha no me saluda’, y entonces tú respuesta fue ‘yo no saludo a gente hipócrita’”, respondió Rosángela Espinoza.

Sin embargo, Tepha Loza terminó por revelar que estaba molesta con Rosángela Espinoza porque la ‘chica selfie’ hizo un comentario cuando ella todavía era pareja de Pancho Rodríguez: “Cuando yo no entré esta temporada ella se tomó el tiempo de escribirme (...) y después de la nada veo en las noticias que sale a decir ‘ay no, yo con Panchito no me acercaba a él porque la Tepha se pone fiera’ ¿por qué dices cosas que no son, que no tienen nada que ver?”.

“No, no, no, Tepha, detente un poquito, tú saben cómo son los de espectáculos. Yo dije por un tema de respeto yo no me acerco (...) si mi amigo tiene su pareja yo no voy a estar grabando tiktoks de bachata”, aclaró Rosángela Espinoza ante la incomodidad de Pancho Rodríguez.

Por su parte, Tepha Loza aprovechó en lanzarle otro dardo a la ‘chica selfie’: “En su momento decidiste esperarte a que no entre (al programa) para que hagas tu bachata o tu tiktok con Pancho, que yo no tengo nada que ver”.

