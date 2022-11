La modelo y chica reality, Tepha Loza, presentó oficialmente a su nueva pareja, quien responde al nombre de Mario Neumann, con quien ella ya mantiene una relación desde hace un corto periodo de tiempo.

Sin poder ocultarlo más, Tepha Loza decidió oficializar a su nueva conquista compartiendo un video en el que se muestran varios pasajes románticos al lado de este maduro empresario quien le robó el corazón al hermana de Melissa Loza.

Lo que más llamó la atención a los seguidores de Tepha Loza es que ella oficializara a esta nueva pareja en menos de 3 meses de lo que ha sido su sonado romance con el futbolista de la selección peruana, Sergio Peña.

Tepha Loza recibió todo tipo de comentarios a través de las redes sociales, a tal punto que tuvo que bloquear los mensajes que sus seguidores le colocaron tras conocer a su nuevo novio.

La mayoría de comentarios criticaba el que la modelo se enamore y presente rápidamente a sus nuevas parejas. Por ello, Tepha decidió responder a su manera.

“Tepha ve despacio en tu nueva relación, no te apresures que luego no dura ni un mes, has las cosas paso a paso!! Me alegro que al menos el chico te lleva lugares y no se avergüenza o se esconde que lo graben estando contigo!! Se feliz pero has las cosas pensando”, le escribió una de las usuarias.

De inmediato, Tepha Loza respondió a estos comentarios señalando que no existen leyes para el amor, justificando así por el corto tiempo en el que se volvió a enamorar.

“Sé que es un comentario constructivo y te agradezco, pero no hay una norma o una ley para el amor. (Mario) No tendría por qué avergonzarse, soy un ser humano normal jajaja”, fue la rotunda respuesta de Tepha Loza.