La chica reality, Tepha Loza, utilizó sus redes sociales para responderle con todo a sus detractores que no dejan de dejarle comentarios negativos en sus respectivas cuentas.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo respondió a los usuarios que la critican por usar muchos filtros en sus fotografías.

“Bueno sí, me encanta ponerme filtro, me veo hermosa con filtro y a ti que te importa. Si te incomoda, no me sigas. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tantas faltas de respeto? ¿Por qué crearse cuentas falsas para insultar de esa manera? No entiendo”, indicó Tepha.

Asimismo, aprovecho para enviarle un fuerte mensaje. “Preocúpense por su vida, hagan algo por su vida. Si no les gusto, si no soy de su agrado, dejen de seguirme, así de simple. Si les parezco una pésima competidora que no hago bien mi trabajo, entonces, no me vean. ¿Por qué atacan de esa manera? Pobrecitos, necesitan amor”.

Recordemos que Tepha Loza regresó a Esto es guerra frente al asombro de todos los integrantes al ver juntas por primera vez a la modelo y su hermana Melissa Loza.

“La verdad que no pensé estar nuevamente, pero me dieron la oportunidad y la acepté. Yo no pensaba regresar, la verdad, pero aquí todo puede pasar”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Zar de la belleza Osmel Sousa sobre Janick Maceta

Zar de la belleza Osmel Sousa sobre Janick Maceta | diario OJO

TE PUEDE INTERESAR