El periodista Phillip Butters reveló que recibió la vacuna contra el COVID-19 en Miami, Estados Unidos, durante la semana que se ausentó de su programa “Combutters”.

La noche del lunes 17 de mayo, durante su espacio en Willax Televisión, Phillip Butters comentó que viajó a Miami, donde vive gran parte de su familia: “Estuve una semana fuera del país, estuve en los Estados Unidos de América, donde está prácticamente toda mi familia. Yo soy peruano, tengo pasaporte peruano, nunca he buscado ninguna otra nacionalidad”.

“Me fui a Estados Unidos, a Miami, para ser más exacto, y me vacuné el primer día que estuve con el grado de dificultad similar a comprar un pan tolete en el Perú”, señaló el conductor.

El periodista afirmó que “más complicado es comprar un pan en el Perú que vacunarte en Estados Unidos” y explicó cómo fue el proceso para conseguir la vacuna de Johnson & Johnson.

“Fui a hacer una semicola de una persona a una unidad escolar (...) llegué, casi no hice cola, podría haber presentado mi DNI, mi brevete, mi pasaporte, pasé, me sentaron, me pidieron el papelito, me preguntaron en qué dirección estaba, yo ni me acordaba”.

“No me queda otra cosa que agradecer a los Estados Unidos de América, que le han dado cobijo a toda mi familia, todos son americanos, todos los Butters salvo quien habla, pero yo no soy nadie allá, soy uno más”, agregó.

El periodista también mencionó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Fina cortesía de Donald Trump, a Trump le puedes decir lo que tú quieres, Trump se quitó y todo Estados Unidos está vacunado”.

