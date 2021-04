¡Fuertes declaraciones! Phillip Butters no se calló nada y se refirió a la falta que habría cometido Jefferson Farfán al asistir a un restaurante y tomarse una fotografía con un fanático, incumpliendo todos los protocolos de bioseguridad.

Y es que el periodista cuestionó la actitud del jugador de Alianza Lima, quien ha sido recientemente sancionado por su equipo y que a su vez ha aceptado su culpa y pedido las disculpas del caso.

“Lo que ha hecho la ‘Foquita’ es una burrada. Él no puede salir a la calle, sacarse la mascarilla y tomarse fotos con todo el mundo que se le cruza. Es Jefferson Farfán, uno de los cinco peruanos más famosos que hay”, manifestó.

“Además que el coronavirus no solo le puede chapar a él, fastidiar a Alianza y sus compañeros. Hay que tener criterio, porque puede contagiar a su propia familia. No asume que es famoso, que tiene plata y la tiene que mostrar. Es un manganzón de 38 años, no jod** pues Foquita”, agregó.

El conductor de televisión señaló que lo que hizo la ‘Foquita’ en el restaurante fue una “burrada”.

