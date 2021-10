Tepha Loza, cansada de la que vinculen con su expareja Pancho Rodríguez, decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram. Ella hizo hincapié en que la relación que tiene con el participante chile es solo de “compañerismo y respeto”.

También comentó que le desea lo mejor en caso él tenga una nueva novia. Como se sabe, en las últimas semanas, Pancho fue vinculado sentimentalmente con Rosángela Espinoza, con quien protagonizó varios besos en ‘La Academia’ de ‘Esto es Guerra’. Además, Rosángela se molestó con Tepha, luego que esta última le diera un tortazo con extremada fuerza.

“Voy a contestar esto por primera y última vez. De todo corazón le deseo lo mejor y que sea feliz con la relación y vida que tenga. Porfa, en serio, dejen de tirar o lanzar malos comentarios sobre él conmigo, ya que no hay absolutamente nada malo entre nosotros”, escribió Tepha en su cuenta de Instagram.

“No se desgaten con querer inventar, decir o ver cosas donde no las hay. Cada uno está haciendo su vida. Si me creen, chévere, y si no, pues sigan de aburridos porque no los leeré”, agregó la hermana menor de Melissa Loza.

FOTO: Instagram Tepha Loza

Tepha Loza denuncia que Rosángela “incita” a que la ataquen en redes

Tepha Loza negó que esté “celosa” tras el beso de Rosángela con Pancho Rodríguez. También denunció que Rosángela Espinoza estaría incitando a sus fans a que la ataquen en redes sociales tras el fuerte tortazo que le dio.

“Le tiré la torta como debe ser, estoy cumpliendo con mi trabajo. Ella se aprovecha de su fanaticada y son agresivos para atacarme, siento que ella está incitando para que comiencen con el maltrato”; comentó.

TE PUEDE INTERESAR