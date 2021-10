Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez se volvieron a besar en ‘La academia’ de “Esto es guerra”: “Estaba pensando y sí, tienes razón, ya es hora que todos sepan que estamos Lo que pasa es que todos quiere que tú y Tepha vuelvan y aunque no lo creas eso a mí me daba miedo, y sí, estaba celosa de Tepha. Pero ya no tengo miedo, así que ya es hora que todos sepan lo nuestro”, admitió la ‘chica selfie’. Sin embargo, Pancho confesó que sigue enamorado de Tepha Loza. “Cómo me puedes dejar a mí por esa”, reclamó Rosángela al darle una cachetada. Fuente: América TV