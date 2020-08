Stephanie Loza respondió mensaje de Rodrigo González “Peluchín” y le contó sobre el fin de su relación sentimental con el chico reality, Pancho Rodriguez.

La chica reality contó haber terminado con Pancho Rodriguez hace un mes y esta fue en buenos términos. “Efectivamente hace 1 mes se terminó nuestra relación en los mejores términos por el bien de ambos”.

Stephanie Loza agregó que por el momento está enfocada en sus cosas. “Ahora estoy enfocada en crecer con mis emprendimientos, me encantaría poder invitarte mis postres (…) me encantaría que me des tu feedback”.

Pero la cosa no quedó ahí, pues Stephanie Loza hasta le envió sus mejores deseos a Rodrigo González “Peluchín” por el nuevo programa televisivo por Willax TV junto a Gigi Mitre.

“Te mando muchas bendiciones y éxitos en todo lo que se viene...que miedo!!! un abrazo!”, añadió.

