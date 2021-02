Recientemente Pancho Rodríguez sorprendió al asegurar que no estaba saliendo con nadie porque estaba enfocado en conocerse y aprender a sentirse seguro luego del fin de su relación con Tepha Loza.

“No me interesa conocer a nadie. Es más bien a quien estoy conociendo es a mí nuevamente. Estoy queriéndome, amando, respetándome por sobre todas las cosas que es lo más importante”, señaló el chileno.

Por su parte, la hermana de Melissa Loza no se ha referido a las declaraciones de su expareja, pero sí compartió un contundente mensaje en su cuenta de Instagram.

“¿Estás preparada para iniciar una relación y cómo sería o esperas que sea tu chico ideal?”, le preguntó un seguidor a Tepha Loza.

Para sorpresa de muchos, Tepha Loza aseguró que por el momento no quiere iniciar un romance pues está enfocada en sanar. De esta forma, asegura, en un próximo noviazgo la amarán y respetarán como ella merece.

“Actualmente no pienso en tener una relación. Estoy en la etapa donde me quiero conocer más, quiero enfocarme en mí, en hacer las cosas bien por mí, en sanar heridas del pasado, en mejorar algunas cosas de mi, en cumplir sueños y metas, en aprender a amarme y respetarme, para que así en mi próxima relación me amen y respeten como me lo merezco”, expresó.

Foto: Instagram Tepha Loza

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: Investigación preliminar sobre vacunas e incluyen a exministras Mazzetti y Astete

TE PUEDE INTERESAR