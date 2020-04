La amiga y única testigo del ataque a Angie Jibaja, Lady Mejía, salió en vivo esta noche en el programa de Magaly Medina.

Lady Mejía dijo que la modelo le aclaró varias veces que Ricardo Márquez no era su pareja.

Ahora, la joven luchadora tema por su vida y denuncia que si algo le pasa a ella, toda la culpa será de Ricardo Márquez, de 75 años.

“Me apuntó en la frente, tuve miedo de morir, todavía sigo en shock, me amenaza y me dice: “si haces algo, te mato””, narró Lady.

Pelearon por chibolos

Lady Mejía detalló que Ricardo Márquez perdió el control por celos.

“Yo ya me quería ir y ella me dice: “no te vayas porque me resiento, por favor no me dejes con este señor”, me insistió”, contó.

"Como se iba el wifi, me dijo: “vámonos a la oficina que ahí está la señal”. Empezamos a conversar, estábamos conversando con amigos. El señor se raya de la nada, todo el año has estado con chibolos y negros y ella le dice: “sí pues chibolos y negros rico”, agregó la único testigo.