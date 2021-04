La periodista Thaís Casalino salió al frente para defenderse luego de que se insinuara que tanto ella como Mónica Cabrejos le habrían ayudado a Yahaira Plasencia a “limpiarse” tras el bochornoso episodio de la maletera durante una fiesta en plena pandemia del COVID-19.

Thaís Casalino descartó haber tenido esa intención y que realizó las preguntas que ella consideraba. Indicó que tras tener conocimiento de que había una investigación de fondo, sus preguntas fueron por ese ángulo.

“Yo fui con las preguntas pertinentes que yo creí con mi equipo de producción porque había una investigación paralela a la investigación que ahora se realiza en Inspectoría” (...) Yo tenía total libertad de preguntar lo que yo quisiera y así lo hice porque así lo he hecho en toda mi carrera”, acotó la periodista de “Mujeres al Mando”.

Thaís Casalino también reveló cómo se dio la entrevista con la salsera. “A las 5 de la tarde, Erika Constantino, la jefa de prensa me llamó y me dijo que había la posibilidad de hacer una trasmisión en vivo y que Yahaira Plasencia estaba dispuesta a responder todas las preguntas”.

“Yo fui sola, no fui con camarógrafo. Yo me fui por el lado más de investigación. Saben que siempre me voy por el lado más humano, pero esta vez no fue así porque el tema era ir más allá de su verdad, sino al tema de fondo: ¿Cómo son estos operativos?”, agregó la periodista de Latina.

