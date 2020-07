Tras el éxito del tema “Estoy soltera”, Thalía compartió un video en su cuenta oficial de YouTube en el que contó a todos sus fanáticos cómo fue el detrás de cámaras y las anécdotas que vivió junto a Leslie Shaw y Farina.

La cantante y actriz mexicana reveló cómo fue que Leslie Shaw la contactó para que participe en “Estoy soltera”. “Su amiga Thalía quiere comentar que el video de ‘Estoy soltera’ está arrasando. Vamos a contar unas cuantas anécdotas, cómo nació está propuesta de nuestra querida Leslie Shaw, que yo conocía por la ‘Faldita’”, contó.

Thalía reveló que el videoclip fue grabado en Nueva Yok, en octubre pasado. “Ella decidió enviarme la canción y cuando la escuché dije ‘aguanta, esta canción es como un himno, hace falta este tipo de canción’. Yo dije la grabo mañana mismo. La sorpresa fue que se unió mi amada Farina, ahí fue cuando decidimos ponerle fecha al video, y fue grabado en Nueva York en octubre del año pasado, desde octubre del año pasado tenemos la sorpresa guardada para ustedes”, acotó.

Además, la intérprete de “No me acuerdo” se refirió a la anécdota que vivió al grabar la escena donde aparece con un vestido rojo sentada sobre un sillón.

“Les voy a contar cómo fue subirme a esa silla. Primero para hacer esa montaña de sillas, no sé cuánta gente se dedicó a formar esa montaña de sillas. Yo tenía que escalar y me tuvieron que ayudar porque estaba con unos zapatos de este tamaño (mostrando sus manos) y un corsé que no me dejaba respirar. De verdad que no sé cómo me paré de esa silla”, señaló.

Thalía también manifestó la alegría que le provoca ver el video. “Amo este video, me pone tan de buenas, me fascina”.

Finalmente, la mexicana expresó la satisfacción que le dejó grabar el videoclip junto a Leslie y Farina. “Si quiero decir que esta invitación que me hizo Leslie fue fantástica. Y por otro lado, el encontrar a una amiguita tan linda como Farina, ha sido fascinante. Poderle traerle el nuevo himno femenino para todos ustedes, hecho de estas tres mujeres con tanto amor para ustedes”, terminó.

