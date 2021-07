La cantante de cumbia, Thamara Gómez, se confesó en un medio local y habló de sus relaciones amorosas. La integrante de Puro Sentimiento está próxima a sacar su nuevo tema “Borracha de amor”.

El diario Trome conversó con la cumbiambera donde reveló que es una mujer madura y con carácter. Además confesó que si es celosa pero no ha llegado a ser tóxica con sus parejas.

“Soy celosa, pero no soy de revisar el celular ni poner GPS, tal como he visto en algunos casos. Celosa es una cosa y tóxica es otra, no soy tóxica”, refirió.

La joven cantante asegura que nunca estaría con un hombre por interés, aunque hubieron algunos que le ofrecieron viajes y ropa.

“No te voy a mentir, sí me han escrito para comprarme desde unos zapatos o llevarme de viaje, pero no soy de esas personas, cada cosa que tengo lo he conseguido por mí misma. No he necesitado que alguien me de algo, hasta mis calzones los he comprado con mi dinero. El único viaje que me he dado es a Cancún y me costó una millonada”, añadió.

La pasó mal en Pandemia

Thamara Gómez también confesó que no paso momentos muy complicados debido a la pandemia del COVID-19, incluso tuvo que vender comida.

“Para todo el mundo ha sido difícil, pero la diferencia es que los músicos no tuvimos apoyo de nadie. Algunas personas nos reinventamos, yo estuve vendiendo comida con mi madrecita en el norte y también productos de bioseguridad”, contó en referido medio.

“Soy el sostén de mi familia, apoyo a mi mamita y a mi hermano. Si mi familia está feliz, yo más. Por más que se me hayan presentado obstáculos no me he detenido por nada en el mundo, he luchado mucho desde niña, me siento más madura y ya no veo las cosas como antes”, sentenció,

