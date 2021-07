Jean Paul Santamaría sorprendió al Perú al presentarse en el casting de “La Voz Perú” . Aunque sorprendió a los jurados con su voz en aquella oportunidad, su camino en el programa de Latina ha llegado a su fin, luego de perder una batalla vocal contra Fabiola Cruzado.

La expareja de Angie Jibaja interpretó el tema “Cuando te besé” de Becky G y Paulo Londra. Sin embargo, los jurados no estuvieron contentos con su presentación y la calificaron de “fofa”.

“En esta etapa de la competencia no se le puede permitir nada a nadie. Se entienden los nervios, entiendo las sensaciones, pero hay cosas que a un cantante o a una persona que quiere dedicarse a esto no se le pueden pasar. He sentido muy fofa la presentación”, explicó Daniela Darcourt.

Por otro lado, el entrenador de los participantes, Mike Bahía , lamentó no haber podido hacer más para que logren imponerse con una buena performance, ya que la voz elegida no dejaba lucir el potencial de sus voces.

“Me estoy sintiendo mal (...) No sé a quién voy a elegir porque siento que ninguno de los dos yo logré que destacara. Quiero pedirles disculpas a ustedes y también al público que está viendo porque yo pude haber hecho más para que ustedes brillaran”, mencionó el cantante colombiano.

Finalmente, Jean Paul Santa María fue eliminado de la competencia. En su despedida, la pareja de Romina Gachoy agradeció a todo el equipo por los consejos y afirmó que seguiría trabajando en su voz para sacar adelante su carrera musical.

