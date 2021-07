¡Mucha tristeza! Angie Jibaja decidió declarar en exclusiva para las cámaras de “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar ser consultada sobre sus diferencias con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy.

“Ojalá esté todo bien con toda su familia, no quiero decir nada más. No me hagas opinar sobre eso. No me he amistado con ella, pero igual les deseo lo mejor porque ahora están con mis hijos”, comenzó diciendo.

Sin embargo, la popular ‘Chica de los tatuajes’ reveló con mucha pena que hasta el día de hoy no puede ver a sus hijos. “No hablo seguido con ellos. Desde aquella vez, se puso mil veces peor, por eso no quiero hablar nada porque no quiero que se empeore”, dijo con la voz entre cortada.

“No quiero hablar de eso porque es muy doloroso. No les voy a hacer jamás daño a mis hijos, pero se trata de que yo esté estable como lo estoy haciendo, si es así, yo sé que eso se va a dar (el verlos) pronto”, agregó entre lágrimas.

