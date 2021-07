Pese a los problemas que atravesó durante la semana, la participante de “Reinas del show”, Jazmín Pinedo, aseguró que se siente motivada y feliz por su performance en la pista del programa conducido por Gisela Valcárcel.

Durante una conversación con la prensa al término de su baile, la popular ‘Chinita’ dijo sentirse muy feliz por su puesta en escena y dijo que las adversidades las utiliza como motivación para dar lo mejor de sí, prueba de ello es que su baile le sirvió para salir de sentencia y eliminar a ‘La Pánfila’.

“La verdad es que las cosas difíciles me motivan. Cada mañana, cuando me levanto, solo tengo palabras de agradecimiento. Tengo hoy más de lo que soñé y tengo cosas maravillosas por las que sonreír y nadie me va a quitar esa sonrisa ni con sus peores intenciones”, contó Pinedo.

“Me motiva mucho el amor, los seres que yo quiero, pero para que te lo voy a negar, cuando estoy molesta, es una motivación que nunca me ha fallado... Estoy desatada y me voy a desatar más. Ha sido una experiencia complicada porque solo tuve tres días para ensayar por las cosas complicadas de la semana, pero los chicos son lo máximo”, añadió Jazmín.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo se encuentra en medio de una disputa legal contra Latina, su ex casa televisora. A través de un comunicado, el canal indicó que Pinedo debe pagar más de S/450 mil por “incumplimiento de contrato”.

Al respecto, Jazmín Pinedo rompió su silencio antes de bailar en “Reinas del show” y habló sobre su situación legal. Además, advirtió que “lo que han hecho es despertar al león y eso no es bueno para nadie”.

“Si quieren verme mal se equivocan porque lo que han hecho es despertar al león y eso no es bueno para nadie. Quiero decirle a la gente que esto no ha terminado, tengo la cabeza arriba porque sé que estoy en lo correcto. Hay un montón de cosas que estoy guardándome, recomiendo que no me provoquen”, precisó.

Jazmín Pinedo y su presentación en “Reinas del show”

La conductora de televisión olvidó los malos momentos que pasó durante la semana y se lució con una salsa en Reinas del Show. El jurado del reality de baile la felicitó por su performance y le mostró un puntaje alto. (Fuente: Latina TV)

