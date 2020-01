Thamara Gómez, cantante de Puro Sentimiento, encendió la pradera con sus polémicas confesiones sobre Jefferson Farfán. Ella confesó - en entrevista al programa “Magaly TV La Firme” - que ha estado en el departamento de la Foquita, a quien calificó como “una persona super humilde”.

Horas antes de la difusión de sus declaraciones - que se emitirán de manera completa en el programa de la ‘urraca’ - ella habló con sus seguidores sobre la reciente fotografía que publicó Rodrigo González “Peluchín”, donde luce con un look muy distinto del que ahora presume en redes sociales.

Ante las críticas por esta fotografía del pasado - y que la cantante prefiere olvidar - decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram.

Thamara responde a “Peluchín”

“Me da risa porque en ese tiempo era un aniña, tenia 12 o 13 años. En ese tiempo me engordé feo”, admite la cumbiambera.

Luego confesó que se ha sometido a dos cirugías (una en el rostro y otra en los senos) para mejorar su apariencia: “Las dos únicas operaciones que me he hecho ha sido la nariz y las ‘bubis’, la nariz que me la limaron un poco y las bubis que hace poco me operé. Está claro, no me jodan”.

Finalmente, aconsejó a todas las mujeres hacerse las operaciones que quieran.

“Si tú trabajas y te sacas el ancho, cómprate la ropa que quieras y opérate lo que quieras”, sentenció.

