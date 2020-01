La cantante de cumbia Thamara Gómez salió al frente a contar su verdad sobre los últimos rumores que darían a entender que entre ella y el futbolista Jefferson Farfán existiría algo más que una amistad.

“Yo nunca he tenido nada que ver con este tema, con el señor Jefferson compartí una reunión donde puedes compartir tú, como cualquier chica de 20 años que quiere divertirse sanamente, sin saber que iba a estar el señor. Lo que pude percibir es que es un señor súper humilde", expresa.

Asimismo, también manifestó que le molesta estar siendo tildada como “la manzana de la discordia” entre la salsera Yahaira Plasencia y el popular ‘Foquita’.

“Nunca ha estado involucrada en este tipo de escándalos. Nunca hubo nada, no hay nada, ni lo habrá jamás. Yo no tengo la necesidad de colgarme de alguien, yo siempre he estado enfocada en mi carrera, siempre me he mantenido al margen. Ustedes conocen mi historia, estoy enfocada en mi música”, confirma la integrante de Puro Sentimiento.

Por otra parte, no duda en desearles lo mejor a la intérprete de “Y le dije no” y al delantero de nuestra selección.

“Que bueno, que bien por ellos, yo lo que puedo opinar es que sean felices a todas las personas”, finalizó.

Thamara confirma que está soltera actualmente y no descarta poder tener una relación en un futuro con algún futbolista.

Video: Marysol Mayta