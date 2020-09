La salsera Daniela Darcourt sorprendió al enviarle un mensaje a su próximo galán, ese que puede llegar en cualquier momento, pues ella tiene muy en claro lo que quiere: casarse y tener hijos.

“A la personas que venga próximamente me va atracar el que me tenga que casar y el que me tenga que dar hijos”, dijo Daniela Darcourt en “El Reventonazo” de la Chola Chabuca.

Daniela Darcourt agregó que quiere ser madre. “Sí, está en mis planes, quiero ser mamá y me siento lista, ahora más (...) (Pero) En este momento no tengo pareja, estoy sola”.

La salsera dejó bien en claro que no tiene pareja y al parecer su exrelación lo dejó en el pasado.

“Nosotros terminamos la relación hace bastante tiempo. Él lo dijo y yo lo repito, ambos nos respetados. Nos tenemos un cariño gran, él en su momento fue alguien muy importante para mí y siempre voy a guardar en mi corazón los mejores momentos que hemos vivido”, dijo Daniela Darcourt.

