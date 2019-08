Judith Bustos, más conocida como “La Tigresa del Oriente”, reveló a OJO que ella también se lanzaría al Congreso al mismo estilo que Susy Díaz. Para su campaña, la intérprete de “Nuevo amanecer” haría topless con el fin de incentivar al público a votar por ella.

“Yo también he recibido propuestas para presentarme al Congreso; no es la primera vez. No me lo han dicho ahora, pero si me lo pide algún partido, como lo hizo Acción Popular en su momento, lo haría”, señaló.

Según la cantante, no postuló en otro momento por falta de tiempo. “Antes no lo pude hacer porque he tenido mucho trabajo y he estado viajando. Puse en la balanza la postulación o recorrer el Viejo Continente, y prefería lo segundo. Recuerdo que cuando PPK estaba de candidato, su partido me invitó para postular y no quise hacerlo. Ahora que ya sé cómo se maneja la política, podría hacerle competencia a Susy”, agregó.

Si Susy mostró el “13” en las nalgas, ¿qué harías tú?

Me pondría el número “15” en los pechereques, haría un topless. ¡Garritas positivas! Todavía tengo los pechos bien puestos. Que se cuide Susy. Además, estoy delgada. Tengo todo para enseñar (risas).

Monique Pardo podría animarse también a postular y se volverían a ver las caras las tres que integraron el grupo “Las Súper Poderosas”...

No se puede predecir, pero hay posibilidades. No estamos en la mente de otras personas.