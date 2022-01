Luego de una curiosa propuesta del periodista Phillip Butters al volante de la selección peruana Christian Cueva, de regalarle un auto en caso logre clasificar al Mundial de Qatar 2022, ‘Cuevita’ le respondió que se olvide del penal que erró ante Dinamarca en Rusia 2018.

De acuerdo a un video que se ha hecho viral en Tik Tok, el mediocampista del Al-Fateh le respondió al hombre de prensa sobre la posibilidad de que le regale un vehículo si lleva a la ‘Blanquirroja’ a Qatar 2022.

‘Aladino’ arranca el video increpándole a Butters el porqué de su hostilidad con él, a pesar de que ambos son paisanos.

“Padrino, qué está pasando contigo, últimamente te me has revelado, te has puesto en la otra vereda. Tú eres trujillano como yo, comemos shambar, ceviche”, dijo.

Asimismo, le recomendó olvidar el penal que falló ante Dinamarca en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018, el mismo que nos habría dado más opciones de clasificar a octavos de final.

“Ya olvídate del penal yo te voy a hacer clasificar. Y voy a tomar tus palabras en serio tu palabra, (voy a elegir) el carro que yo quiera”, agregó.

Phillip Butters le promete carro a Christian Cueva si clasifica al Mundial y este le responde.

