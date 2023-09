Tilsa Lozano mostró su molestia hacia Magaly Medina por apoyar a Fiorella Retiz, a pesar que la criticó en un inicio por el ampay con Aldo Miyashiro.

“Fuera que Fiorella está en todo su derecho de hablar, me parece que quien generó este ampay fue Magaly y ahora la está utilizando para seguir lucrando. Creo que es la tonta útil de Magaly y ella no se está dando cuenta , aunque de todas formas (está facturando). Ahora la apoya porque le conviene”, declaró la exvengadora.

En ese sentido, Tilsa recordó cómo Magaly trató a la exreportera cuando salió el ampay con el ‘Chino’: “ Hace un año la destruyó. La agarró como la Tilsa, jajaja ”

Sin embargo, la también empresaria dijo que debió ir al set de Magaly Medina y no al ‘Valor de la Verdad’ para que la periodista de espectáculos salga a su defensa por su mediático romance con el ‘Loco’ Vargas.

“ Magaly siempre tiene un doble discurso. ¿Saben qué? Yo me equivoqué, no debí sentarme con Beto, debí sentarme con ella para que me defienda y me pague hasta el abogado, más huevona soy, jajaja. Ella es la verdadera Cantinflas. ¡Claro! Ella (por Fiorella Retiz) es la víctima, pero yo fui la pu*** de mier*** ”, añadió.

