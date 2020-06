A través de su cuenta de Instagram, Tilsa Lozano no dudó en referirse a Magaly Medina, quien celebró el cumpleaños de su cuñada en su casa con toda su familia cuando aún seguimos en cuarentena. Así también porque su esposo, Alfredo Zambrano fue a la casa de su amigo a celebrar su cumpleaños haciendo caso omiso al estado de emergencia.

“¿Ahora si existe la privacidad. ¡Qué pase la mentirosa! “¿Y ahora? #Credibilidad cero”, escribió Lozano en su cuenta de Instagram donde compartió una foto de Laura Bozzo y como emoticón una “urraquita”.

Como se recuerda, la “Urraca” se defendió en un diario local asegurando que “hice un almuerzo en casa y mi esposo se fue al cumpleaños de uno de sus amigos. Tengo entendido que eran cuatro personas, pero no puedo responder por otra persona, respondo por mí y mis acciones. Así ha sido a lo largo de mi carrera y cualquier otra cosa lo resolveré en privado, más no puedo comentar. Yo asumo la culpa por mis decisiones no las decisiones del resto, eso es lo que hace un adulto”, señaló.

EL CUMPLEAÑOS

“Fue por sus 50 años. Traje a toda mi familia a mi casa luego de practicarle a todos, cada 15 días las pruebas del COVID-19, porque esta pandemia me ha generado un desgaste emocional muy fuerte porque no podía ver a mis padres, mi hijo y sobrinos. Ahora están pasando conmigo la última etapa de la cuarentena, felizmente todos estamos sanos”, indicó.

Respecto a las críticas que ha recibido el notario por esta acción dijo en su defensa que “mira, la gente ya se reúne con su familia más cercana y hace tiempo que dejé de criticar porque nadie respeta”, sostuvo olvidándose que no dejó de criticar a las figuras que también comtieron este mismo error lapidándolos con sus comentarios.