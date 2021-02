Tilsa Lozano, tras su paso por diversos programas de espectáculos y jurado de “El Gran Show”, espera volver pronto a la televisión. Para cumplir su meta ya ha conversado con algunos canales, incluida la producción de Gisela Valcárcel.

En una reciente entrevista al diario Trome, la popular empresaria confesó que ha conversado con Gisela y su productor para ver si pueden volver a trabajar juntos. Según dijo, ella estaría dispuesta.

“He tenido conversaciones con Gisela y su productor Armando (Tafur). He trabajado dos años como jurado de ‘El Gran Show’ y saben que pueden contar conmigo”, manifestó Tilsa Lozano al citado medio.

Asimismo, la modelo tampoco descartó que haya mantenido conversaciones con otros canales de televisión. “Hay conversaciones con varios canales, pero aún no hay nada concreto. Amo la televisión y gracias a Dios tengo una buena relación con todos los canales”.

Por otro lado, Tilsa Lozano negó haber visto el nuevo videoclip de “Probablemente” que grabó Daniela Darcourt y Alfredo Zambrano, el esposo de la conductora Magaly Medina.

“La verdad que no lo he visto. Ella (Daniela Darcourt) me parece lo máximo, de él (Alfredo Zambrano) no tengo nada que decir. Creo que es notario”, señaló Tilsa.

