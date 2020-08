Tilsa Lozano decidió celebrar por todo lo alto un mes más con su amor Jackson Mora. Y es que al parecer a la parejita no le habría interesado que estamos en pleno estado de emergencia por el COVID-19, ya que se pusieron su mejor vestimenta y se fueron a cenar a un conocido restaurante.

Todo quedó grabado en las historias de Instagram que compartió la modelo el último jueves. En dichas imágenes se ve a la exvengadora vistiendo una casaca de cuero negra y al luchador con una camisa a cuadros blanca con negra.

“Hoy me maquillé, me peiné, me vestí bonita, me puse tacos, por él. Hace como cinco meses que no hacía esto, me encanta, extrañaba esto”, se le escucha decir a Tilsa mientras el deportista confirma dicha noticia. “Sí, lo hizo por mi, por mi”, contestó emocionado.

Sin embargo, un detalle quedó al descubierto cuando Jackson dejó entrever que su relación sentimental con Lozano tendría más tiempo del que ellos publican en redes sociales.

“Feliz aniversario”, dijo Jackson, “No es aniversario, es mesario, son siete meses”, le contentó la popular ‘Tili'. “¿Qué si? Yo creo que más ah”, confesó su pareja,

a lo que ella respondió: “Cállate”.

Tilsa Lozano y Jackson Mora - Ojo

TE PUEDE INTERESAR