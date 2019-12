Olinda Castañeda y Tilsa Lozano están nuevamente enfrentadas. En la reciente edición de “El valor de la verdad”, la modelo aseguró que su expareja, el boxeador Jackson Mora, mantuvo conversaciones y salidas con la exconductora de Panamericana Televisión, cuando ella aún mantenía una relación con él.

Rodrigo González se comunicó a través de un en vivo de Instagram con Olinda Castañeda, y le comentó a la empresaria que se comunicó con Tilsa para pedirle que haga su descargo.

Según contó el polémico Peluchín, la jurado de “El dúo perfecto” prefirió no ahondar en el tema, pero sí reveló que le había interpuesto una demanda contra Olinda Castañeda por difamación.

“Todo lo estoy viendo por la vía legal ya hace un mes inicié una demanda por difamación y todo lo que ha pasado aumenta mis argumentos”, fue el mensaje que Tilsa Lozano envió a la exfigura de Latina.

En conversación durante su streaming con Olinda Castañeda, ella contó que -efectivamente- hace unos meses Tilsa Lozano le envió una carta notarial, pero esa nunca llegó a sus manos.

“La carta notarial llegó a una dirección en la que yo no vivo, a mí nunca me llegó una carta notarial. (...) Y hemos solicitado que se inicie un nuevo proceso, no sabemos si fue una estrategia de su abogada”, dijo la modelo respecto a la denuncia.

Olinda Castañeda