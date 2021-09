El último sábado 11 de septiembre se vivió la segunda gala de la nueva temporada de “Reinas del show”. Todas las participantes dieron lo mejor de sí para asegurar un lugar en el programa; sin embargo, no todas lograron convencer al jurado. Prueba de ello fue el baile de Yolanda Medina, quien no sorprendió a Tilsa Lozano.

La exmodelo y actual jurado de “Reinas del show” manifestó su malestar y dijo sentirse decepcionada de la cantante de cumbia por no realizar su peculiar paso de baile en su coreografía.

“Yolanda estoy muy decepcionada de ti, la semana pasada nos enamoraste con tu paso, ese paso tiene que estar, es tu sello... Todavía no he levantado mi paleta, si te pido uno me lo puedes dar”, dijo la integrante del jurado de “Reinas del show”.

Por su parte, la líder de la orquesta Alma Bella aseguró que no realizó su paso de baile por recomendación. “Me han dicho que tengo que ser menos sensual, cada baile tiene diferente esencia y estoy demostrando que no solo sé sacar la lengua”, precisó.

Cabe señalar que Yolanda Medina, pese a no obtener uno de los puntajes más altos de la noche, fue salvada por el jurado y aseguró su lugar en “Reinas del show”. La próxima gala se enfrentará en un versus a Lady Guillén.

