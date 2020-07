Miguel Hidalgo, expareja de Tilsa Lozano, sorprendió a propios y extraños al hacer una peculiar publicación en sus redes sociales. Y es que el popular ‘Miguelón’, utilizó su cuenta oficial de Facebook para contar sobre su encuentro con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, con quien tendría más de 20 años de amistad.

“Ayer tuve la oportunidad de juntarme con un actor político y tengo el orgullo de decir que es muy amigo mío. Nos conocemos hace más de 20 años. George Forsyth es alguien con el que jugaba fútbol, ahí por los años noventa. Se pasaron los años y fue un excelente portero del Club Alianza Lima y a partir de eso nace una relación con el distrito de La Victoria afectuosa, de mucho cariño e inseparable (...)”, se comienza leyendo en el extenso post.

Asimismo, el también comunicador aprovechó la oportunidad para defender al popular ‘Ken’ de todos los ataques que ha venido recibiendo por parte de sus detractores, a quienes califica de “envidiosos”.

“De él se decían muchas cosas, que era un tipo juerguero, que le gustaba la farándula, que paraba de mujer en mujer y tantos otros calificativos que escuche, todos subjetivos y con envidia, clásicos de la gente que solo quiere restar y en un país como este no me sorprende que la inteligencia de los peruanos se vea trastornada por medios de comunicación que dicen ser serios”, expresó.

Sin embargo, lo que llamó bastante la atención de los usuarios, es que ‘Miguelón’ no dudó en mostrar su apoyo hacia Forsyth e impulsarlo a que se postule como futuro presidente del Perú.

“Ahora podrías enfrentar un gran reto y aunque no tocamos el tema de las presidenciales (no me pareció prudente) yo hoy te digo ¿Y POR QUÉ NO? Es hora de hacer un cambio en la política nacional, de sangre nueva, gente joven, que tenga las ganas, que tenga la fuerza y energía de caminar por todo el Perú. ANÍMATE hermano ¡CON TODO AMIGO!”, finalizó.

