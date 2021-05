¡NO SE PASAN! Tilsa Lozano y Janet Barboza fueron las protagonistas de un acalorado enfrentamiento verbal esta mañana en el programa ‘América Hoy’. Todo esto se dio luego de que se insinuara que la ‘reina de las movidas’ quiere ocupar el lugar de la exVengadora en ‘El Artista del año’.

“Si la señora regresa al programa, no va ser mi silla la que está en juego, va ser la de Santi Lesmes porque él es el más odiado del programa y el único día en el que fue menos odiado fue el día en el que la señora Janet fue, porque es la más odiada”, expresó.

Asimismo, aseguró que la noticia rebotó porque ella le ganó en protagonismo. “Todo lo que ha rebotado es que Tilsa le dijo a Janet Barboza que estaba en su sitio, detrás mío”, aseguró.

Tras esto, Janet Barboza se mostró tranquila, y se defendió. “Es el programa de cinco personas, del Perú entonces no se porque te has molestado tanto”, precisó.

“(El sábado) Todas mis intervenciones fue aportando a los artistas, yo no escuché a ningún comentario tuyo aportando. (…) Si yo no vengo, no te hacías una”, señaló contundentemente.

Por su parte, la exconejita de Playboy se mostro super confiada y defendió su trabajo.

“Todos los fines de semana lo que rebota es lo que digo yo, entonces, estoy contenta y tranquila con mis comentarios porque mi jefa es una sola y me ha llamado para felicitarme el fin de semana”, manifestó.

Fotos y videos: (Instagram/@janetbarbozaa, @tilsa_lozano)

