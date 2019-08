Tilsa Lozano y Dorita Orbegoso comenzaron con el pie izquierdo luego de los “dimes y diretes” que se originaron por algunos comentarios de la exvengadora en distintos programas de televisión.

Sin embargo, la “riña” se acabó este fin de semana cuando Dorita agradeció las palabras que tuvo Tilsa con respecto a su performance luego que quedara en el cuarto lugar en ‘Las reinas del show’.

Al escuchar la mención de la exchica reality, Lozano detuvo el programa para llamar a Dorita Orbegoso en vivo y así darle un sentido abrazo frente a todo el público.

“Como dijo Tilsa, he madurado bastante, o he madurado o es el efecto de la final, me dijo cosas bonitas que me sorprendieron, así que gracias”, comentó la reciente mamita.

Tilsa Lozano no se quedó atrás y aseguró que hizo lo que sentía, aunque sabe que no será amiga de Dorita Orbegoso, el abrazo significa que limaron asperezas.

"La palabra amistad es un poco fuerte, pero limar asperezas está bien. Nunca tuve problema con ella”, declaró Tilsa. “Nunca he tenido ningún problema con ella, si a mí me dicen algo, yo contesto. Ya saben cómo soy. Ustedes saben que no sé esconder mis emociones”, agregó.