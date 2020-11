Tilsa Lozano sorprendió a muchos de sus seguidores al confirmar en sus redes sociales su relación con el boxeador, Jackson Mora. En una entrevista exclusiva para un diario local, la modelo reveló detalles inéditos de su noviazgo.

La exVengadora confesó que cuando conoció a su actual pareja tenía la impresión de que era un tipo muy “rudo” : “La primera vez que lo vi hasta miedo me dio y dije: ¡Ay no, qué grande que es! No alucinaba para nada la personalidad que tiene”.

“Jackson supo ganarse mi corazón”

La madre de dos niños aseguró que gracias a Mora ha vuelto a creer en el amor: “Me he abierto bastante, quedé bien dura, fría, con el corazón de piedra y él ha tenido la paciencia y amor para aguantar esa frialdad. Él apareció año y medio más tarde y tuvo paciencia, por eso digo las cosas con calma porque no quiero que mis hijos vean hoy día a Pedrito, mañana a Pepito, pasado a Jackson, quiero que mis hijos tengan una imagen de familia bien constituida, sería bonito que sea con él”.

La popular “Tili” no se quedo callada y respondió con todo a las constantes críticas de Magaly Medina en su programa: “No tengo ningún problema con ella, no sé si ella conmigo y en este momento de mi vida valoro mucho mi paz, tranquilidad, si ella quiere tener una entrevista alturada y civilizada, no tendría problema, pero para qué voy a ir para que me diga: porque tú hace quince años…” , finalizo.

Tilsa Lozano afirmó que desde su balcón 'marca' a Jackson Mora. (En Boca de Todos/ América)

