Hoy durante el programa “Amor y fuego” y en enlace con la enemiga de Tilsa Lozano, Giannina Lujan, recordaron el paso de la nueva comprometida de Jackson Mora por “El valor de la verdad”, donde reveló que fue la amante de Juan ‘Loco’ Vargas.

Rodrigo González reveló que Tilsa Lozano tuvo requerimientos especiales para sentarse en el sillón rojo junto a Beto Ortiz: “Puso como condición que ganara”, lo cual afirmó Giannina Lujan. Además Rodrigo reafirmó lo dicho, argumentando que no solo eran del mismo canal, sino que él fue algunas veces el reemplazo de Beto Ortiz.

“No es que mentía, porque el polígrafo tenía una respuesta y estaba avalado por un poligrafista. Pero había alguien de producción, que sabía las respuestas”, fue así como ‘Peluchín’ dejó en claro que no fueron mentiras por las que superó todas las fases del programa. Aclaró que cuando había un trato previo, el de producción te decía si decir “sí o no” para no perder.

Peluchín afirma que el valor de la verdad estuvo arreglado para que Tilsa gane https://willax.tv/

“Eso quedaban con las personas que convenían ahí para ganarle a Gisela”, fue el otro secreto que reveló Rodrigo González, ante una Giannina Lujan que secundaba todo lo dicho por el conductor de espectáculos. Cabe recalcar que la edición de Tilsa Lozano en “El valor de la verdad”, fue la primera que duró dos sábados seguidos.

