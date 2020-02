¡Para no creer! El tío de Jefferson Farfán, Roberto Farfán, en una entrevista exclusiva con un medio local comentó sobre la relación que mantiene el futbolista con su padre Don Luis Farfán, con quien se dijo en un primer momento que no tendría lazó alguno.

Cabe recalcar que el padre de Jefferson Farfán no es mencionado, ni aparece en la película autobiográfico “La Foquita: El 10 de la calle”, ya que como se especulaba, el seleccionado y su padre no se veían desde hace mucho tiempo.

Roberto Farfán, conocido en el mundo futbolístico como ‘La Foca', señaló que Jefferson y su padre se vieron el pasado 14 de diciembre y compartieron juntos en una reunión familiar.

“El 14 de diciembre vino (Jefferson) a mi casa y conversamos. Él estaba en su mundo y yo en el mío. Estuvo en mi casa con la familia. Estaba con su papá y toda la familia compartiendo", comentó a diario Trome.

Asimismo, Roberto también fue consultado por el hecho de no aparecer en la película de su sobrino, pese a ser su apoyo en los inicios de su carrera futbolística.

“Yo vivo tranquilo. Eso lo tendrán que ver ellos, los que han hecho la película. A mi me da lo mismo, si no me ha puesto en la película, él sabrá por qué”, manifestó tajante y serio.

Recordemos que Jefferson Farfán adquiere el popular apodo “La Foquita” por su tío, el exfutbolista Roberto Farfán, a quien se le conocía por aquellas épocas como “La Foca".

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jota y su mensaje sobre Angie Arizaga - diario Ojo