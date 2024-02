La región Loreto está celebrando a lo grande los carnavales amazónicos 2024, que tiene como fecha central “La Fiesta de la Humisha”, que se realizará del 25 de febrero al 2 de marzo en Iquitos. Dentro de las actividades destacan las ferias gastronómicas, artesanales, agroindustriales y otras, todas organizadas por Gerencia Regional de Comercio, Exterior y Turismo (Gercetur) de Loreto.

El lanzamiento de “La Fiesta de la Humisha 2024″ se realizó en Lima y se espera alrededor de 200,000 turistas, entre nacionales e internacionales. Estuvieron presentes en representación del gobernador regional de Loreto, el Dr. René Chávez Silvano, la vicegobernadora Dolibeth Bardales Manrique, la gerente Gercetur, Lic. Luz Marina Chero Gratelli, la gerente de GRDE, Sofía Sánchez Reategui y la joya loretana Lita Pezo, quien fue nombrada Embajadora de la Marca Loreto.

“El Perú no es solo Cusco, no es solo Puno, el Perú tiene a Loreto también, donde se encuentra una de las maravillas naturales a nivel mundial y eso es lo que nosotros hemos venido a promocionar nuestra cultura, identidad y gastronomía. Por eso estamos promocionando nuestra región Loreto con una seria de actividades será todo el mes de febrero y que culmina con la gran Fiesta de la Humisha. Vamos a celebrar a nivel de las ocho provincias de la región”, comentó en conferencia de prensa la gerente de Comercio Exterior y Turismo de Loreto, Luz Marina Chero.

Será una semana llena de actividades turísticas, culturales y musicales en las instalaciones de la Villa Olímpica; se contará con la presencia de los shows musicales de la cantante loretana Lita Pezo, Los Wemblers, Jairo Tafur (ExDjango de Yo Soy) y de Brasil llega Joelma, ex integrante de la banda Calypso.

“SOY MUY FELIZ DE SER DE LORETO”

Lita Pezo se pronunció sobre el reconocimiento como “orgullo loretano” y Marca Loreto que recibió del Gobierno Regional a unas semanas de representarnos en la competencia internacional del Festival Internacional de Viña del Mar 2024.

Cantante Lita Pezo recibió el reconocimiento como “orgullo loretano” del Gobierno Regional. Foto: Difusión.

“Para mí es todo un honor recibir este reconocimiento y también es una gran responsabilidad. Desde mis 15 años que salí de mi ciudad con muchísima pena, pero buscando nuevas oportunidades… siempre que he cantado en escenarios grandes o pequeños digo que soy y vivo muy feliz de ser de Loreto, de ser de Iquitos, de mi identidad, de mi cultura, de mi gente, de mi comida y definitivamente con este gran honor que me dan, voy a seguir haciéndolo. Voy a seguir llevando el nombre de nuestra región muy en alto, no solo ante los ojos de nuestro Perú sino del mundo”, comentó la artista.

El Carnaval de Loreto: La Fiesta de la Humisha 2024, tiene como objetivo difundir las actividades de las 8 provincias de nuestra región y busca cerrar con broche de oro la festividad del carnaval, atrayendo al turista a las tierras de la amazonia peruana.