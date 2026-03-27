Tras el anuncio del inicio de la venta de entradas en Perú, miles de fans ya se preparan para vivir uno de los conciertos más esperados del año: la llegada de BTS a Lima. La agrupación surcoreana se presentará los días 9 y 10 de octubre en el Estadio de San Marcos, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Debido a la alta demanda prevista, el proceso de compra contará con una etapa de preventa que requerirá registro previo y organización anticipada. Para participar, los fans deberán registrarse en la aplicación Weverse antes del jueves 2 de abril a las 2:00 p.m. (hora de Lima). Este paso es indispensable, ya que solo los titulares de la membresía ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) que completen este registro podrán acceder a la preventa.

La preventa se llevará a cabo el martes 7 de abril a las 10:00 a.m., mientras que la venta general iniciará el viernes 10 de abril a la misma hora. En ambos casos, la compra de entradas se realizará exclusivamente a través de la plataforma de Ticketmaster.

El sistema funcionará mediante una fila virtual, que se abrirá 30 minutos antes del inicio de la venta, es decir, a las 9:30 a.m. Los usuarios ingresarán primero a una sala de espera y, una vez iniciada la venta, recibirán un lugar en la fila de forma aleatoria. Cuando llegue su turno, tendrán un máximo de 10 minutos para completar la compra.

Este mecanismo busca mantener la estabilidad del sistema ante la alta demanda, que se espera supere ampliamente la cantidad de entradas disponibles. La fila avanzará progresivamente conforme otros usuarios finalicen sus compras.

Para facilitar el proceso, se recomienda a los usuarios ingresar con anticipación a la web, verificar que su cuenta esté activa y validar previamente sus medios de pago. También es importante definir con anterioridad la zona del estadio a la que desean asistir.

Las entradas serán completamente digitales y estarán disponibles únicamente a través de la aplicación Quentro, que utiliza códigos QR dinámicos que cambian cada 20 segundos, incluso sin conexión a internet. Este sistema evita la falsificación, duplicación o uso indebido de los boletos.

No se emitirán entradas físicas ni en formato PDF, y cada ticket estará vinculado directamente a la cuenta de Ticketmaster del usuario. La opción de transferir entradas será habilitada posteriormente.

Durante todo el proceso de venta, Ticketmaster brindará actualizaciones en tiempo real sobre tiempos de espera y disponibilidad. En eventos de esta magnitud, la preparación y el uso de canales oficiales son clave para asegurar una compra exitosa.

Para más detalles sobre el evento y la venta de entradas, los usuarios pueden ingresar a la web oficial de Ticketmaster Perú.