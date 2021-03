Carlos ‘Tomate’ Barraza se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta pública luego de que su exesposa, Vanessa López lo denunciará por no cumplir con la pensión de su hija acordada en la conciliación.

“Solo para recordarle que tenemos una conciliación firmada al Sr. Carlos Barraza, donde debería cumplir con nuestra hija. Que yo pueda salir en algún momento, que alguien me venga a dejar o recoger a mi casa, eso a él no le debería importar”, indico la modelo en Magaly TV: La Firme.

Ante esta declaración, el popular “Tomate” decidió hablar en exclusiva para las cámaras de ‘Amor y Fuego’, y presentó sus descargos del caso.

“Yo estoy al día, yo no le debo dinero. Yo tengo que depositarle el 30 de marzo y no es 30 de marzo y ella tendría con toda la razón a hablar el siguiente mes si yo no le cumpliría con el tema de la manutención”, sostuvo el conductor radial.

“No tengo más nada que decir. Hay un documento donde hay una clausula que yo no puedo hablar de ella, pero la falta viene por parte de ella, no por la mía”, agregó.

