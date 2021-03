Cesár Osorio, imitador de Axl Rose, volvió a arremeter contra el programa ‘Yo Soy’, esta vez sorprendió al presentarse en el programa “Amor y Fuego” en donde confesó cuáles fueron sus razones para regresar al programa de competencia pese a que hace unos días indicó que existe “favoritismos”.

“La gente piensa que yo fui a retar a Carlos Burga ‘José José’, pero yo fui a retar a la producción. A mí no me gusta ver las injusticias. No me gusta que se den y que tranquilamente salgan por las calles y digan somos lo máximo”, sostuvo en el espacio de Willax.

Asimismo, Osorio reconoció que gracias al espacio televisivo muchos han podido exponer su talento como artista en televisión nacional.

“Yo debo reconocer que le han dado bueno plataformas a muchos artistas, eso es innegable, pero eso no quiere decir que se la den de otra forma”, agregó.

César Osorio, el imitador de Axl Rose, denunció públicamente al programa “Yo Soy” porque presuntamente existe algún tipo de favoritismo con Carlos Burga, quien interpreta a José José.

“Yo lo he escuchado desafinar 50 millones de veces, irse del tiempo, no tener resistencia... Hizo una presentación súper mala con Andrea Bocelli y a pesar de eso, el jurado se paró, lo aplaudió y no dijo nada”, comentó mediante un enlace en vivo vía Facebook.

