‘Tomate’ Barraza habló con el programa “Amor y Fuego” luego de que Vanessa López dijera que este la acosa con cartas notariales.

‘Tomate’ Barraza descartó que esto sea cierto, sin embargo, dijo que las cosas deberían aclararse por la vía legal.

“Mi intención nunca fue amedrentar, nunca fue callar, simplemente me estoy yendo en el ámbito legal, porque eso fue lo que nosotros firmamos como dos personas adultas”, respondió ‘Tomate’ Barraza y agregó: “Las acusaciones son bastante serias y fuertes y por eso amerito que si amerita una acción legal, eso se tendrá que hacer”.

‘Tomate’ Barraza también reconoció que Vanessa López puede hablar lo que ella considere. “Las cosas que pueda decir la mamá de mi hija, ella está en todo su derecho de hablar pero, ¿Qué sucederás más adelante? Simplemente lo único que quiero es el bienestar de mis hijas”.

Por otro lado, ‘Tomate’ Barraza no quiso responder si ella o él fueron infieles en la relación, pero sí reconoció no haber sido un buen esposo. “No voy hablar de eso, yo solo quiero mantener una buena relación por mi criatura (...) siempre he amado por mis hijas y voy a luchar por ellas. No soy una víctima, soy un padre”.

‘Tomate’ Barraza llora tras enfrentamiento con Vanessa López | OJO

TE PUEDE INTERESAR