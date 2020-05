El cantante Tommy Portugal confirmó nuevamente que su relación con Estrella Torres es muy sólida, pese a que se encuentran separados por la cuarentena decretada por el gobierno para evitar al avance del coronavirus. Asimismo aseguró que tenían planes de casarse este año, pero debido a la crisis sanitaria, han tenido que postergar todos sus planes.

“Con Estrella tengo una relación de 6 años, es muy sólida, este año nos queríamos casar pero la cuarentena ha hecho que cambiemos los planes. A pesar de la distancia, pues ella está en el norte (Trujillo) con su familia y yo en Lima, estamos felices, más unidos que nunca y extrañándonos mucho”, manifestó.

Por otra parte, el cumbiambero reveló que no puede hacer dieta o mantenerse en forma en este aislamiento, ya que no tiene dotes para la cocina.

“No puedo con la dieta, me encanta el ceviche y no puedo comerlo desde que empezó la cuarentena. Hace unos días intenté prepararlo, pero soy malo en la cocina, solo me sale bien el pan con mantequilla”, contó en una conversación que tuvo con Dimas Ysla, cantante de la Gran Orquesta Internacional.

Sin embargo, reconoció que Estrella sí es buena para la cocina. “Ella cocina más o menos, se demora un poco porque es detallista y tiene su receta al costado. Pero la rompe con los postres, le salen muy bien las tortas, los pyes”, agregó.

