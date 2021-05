Tongo se suma a los famosos que realizan “privaditos” pese a la prohibición que existe en plena pandemia del coronavirus o COVID-19.

El cantante conocido en las redes sociales asegura que realiza estos privaditos, pues necesita costear el tratamiento de su enfermedad: Neuropatía diabética.

Para “Magaly TV La Firme”, Tongo se quebró en un momento al decir: “¿Tú sabes qué es que te digan que tu enfermedad está en la última etapa?”.

Además, pareciera que no tendría miedo a contagiarse, pues ya se vacunó contra el COVID-19. “Si me contagio, Diosito es el que me cuida”.

Lo que sí se sabe es que Tongo cobra entre 2000 mil a 3000 soles por hora de show en los privaditos de los covididiotas.

