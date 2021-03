¡Fuerte y claro! Toño Centella se refirió a los últimos comentarios de Magaly Medina, quien ha señalado en varias ocasiones que el cantante no luce bien físicamente tras haberse sometido a la operación de la manga gástrica.

“Yo me siento y estoy súper bien gracias a Dios. La señora (Medina) es mala con su boca, han dicho que estoy mal y que me veo demacrado, pero mi doctor me dice que estoy en mi peso ideal, que es 85, así que ya llegué a la meta. No me siento mal ni nada de eso”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el artista comentó que parece que la popular ‘Urraca’ tuviera algo contra él, y que incluso se siente acosado por ella y por sus reporteros.

“Se está ensañando conmigo y me hace cargamontón porque sus ‘urracos’ me llaman para ir a su programa, pero no pienso seguirles el juego y los he bloqueado a todos. De venganza me saca cualquier cosa (en el programa), habiendo tantos artistas y ‘privaditos’ por todos lados, solo habla de mí”, agregó.

“Seguro que le doy rating, porque si no es una cosa es otra. Es un acoso lo que me hacen sus ‘urracos’ y ella’. Me persiguen por todos lados y hasta temo por mi vida, me tiene en la mira”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR