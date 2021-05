Toño Centella ya no duda en gritar a los cuatro vientos su amor por su esposa Johanna Rodríguez, con quien recientemente retomó su relación sentimental y se fue de “luna de miel” a Cusco.

“Me he mantenido en silenció (sobre su reconciliación) y me mantendré así porque todavía hay gente que habla, que me dicen cosas, pero yo solo les escucho y no les respondo”, comenzó diciendo.

“Recién estoy recuperando el amor de mi esposa, sé que cometí muchos errores y no los pienso volver a cometer. Divulgué mi vida privada por cólera pero no pienso volver a hacerlo. De los errores se aprende”, agregó.

En ese sentido, el cantante chichero aseguró que pese a los meses que estuvo distanciado de su esposa, el amor nunca se esfumó.

“Estamos en una etapa de reconciliación muy bonita, estamos nuevamente, no nos ocultamos y por algo no han pasado más de 13 años que estoy con Johanna. Estamos juntos desde que cumplió los 18 años, todos cometemos errores, pero el amor no se va de la noche a la mañana”, finalizó diciendo a Trome.

