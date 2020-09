Toño Centella viene siendo protagonista en las noticias tras ser intervenido en una reunión en pleno estado de emergencia. Y es que el cantante hizo un mea culpa y reconoció el error que cometió al asistir a dicho evento que realizó su “padrino” en el distrito de Ventanilla.

Recordemos que el artista aclaró que no se trató de un ‘privadito’, ni ninguna ‘fiesta covid’. “Yo no hago esas cosas, fui invitado a esa reunión por mi ‘padrino’, quien es un empresario que cría chanchos y recicla. Él había adquirido ese local y me pidió que lo apoye, porque iba a estar su familia en la inauguración”, expresó.

Asimismo, Toño aceptó que cometió un grave error y le prometió a todos sus seguidores y a las autoridades que no volverá a suceder un evento de esta magnitud.

“Canté cinco canciones, pero no tomé. Primero porque no puedo y segundo porque no acostumbro a beber. Sé que hice mal, reconozco mi error, pero a veces por dar la mano las cosas se complican. Lo reconozco, prometo no volverlo a hacer, de jóvenes o viejos cometemos errores como seres humanos que somos, pido disculpas al público, a mi familia, por lo que pasó", manifestó a Trome.

