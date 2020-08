El popular Antonio Domínguez Vásquez, más conocido como Toño Centella decidió pronunciarse tras los fuertes rumores que se esparcieron en las redes sociales dando a entender que él había fallecido a causa del coronavirus.

Mediante un video difundido por el programa “En Exclusiva”, el cantante mostró su indignación frente a esta terrible noticia. “En las redes sociales está circulando algo que sinceramente no me gusta. Son gente inescrupulosa que están circulando que yo he fallecido, de que he muerto, no entiendo por qué, a qué se debe todo esto. Yo estoy bien”, comenzó diciendo.

Asimismo, el artista asegura que su salud está siendo controlada por cuatro médicos y que viene evolucionando muy bien.

“Yo me encuentro enfermo con el COVID como les dije, pero ya me faltan cuatro o cinco días para mi recuperación total. Estoy evolucionando muy bien, estoy con cuatro médicos de cabecera que están controlándome todo, mi presión, mi glucosa”, manifestó.

Toño Centella indignado sobre rumores sobre su muerte - Ojo

TE PUEDE INTERESAR