El cantante de la orquesta salsera Zaperoko, Marvin Salas, más conocido en el medio como el ’Zaperokito’, denunció hace algunos días a Toño Centella por ser el presunto autor intelectual de las distintas amenazas de muerte que ha recibido. Todo esto tras ser señalado como la ’manzana de la discordia’ entre el chichero y su exesposa.

Por su parte, Toño ha salido al frente en reiteradas oportunidades para negar tajantemente dichas acusaciones. “Yo no le he hecho nada a nadie, yo vivo mi vida tranquilo. Lo que está diciendo este señor es una calumnia, difamación, que me tiene que comprobar con hechos”, comenzó diciendo.

Asimismo, Centella señala que también ha recibido amenazas desde el penal. “Yo también tengo denuncias del penal. No por esas cosas lo voy a señalar a él o ella. Si ellos son felices, viven juntos, está bien. A mi ya no me importa la señora, que haga su vida normal, pero eso sí, la demanda sigue”, aseguró.

Sin embargo, un detalle que causó la sorpresa en el público televidente es una conversación que mostró Toño Centella frente a las cámaras del programa “En exclusiva”, entre la hermana de Marvin y su aún esposa Johana Rodríguez, donde se confirmaría que sí existe un romance entre ellos.

“Pero mira, yo te soy bien sincera, así como le digo a Marvin, esto ya está demasiado peligroso. Para que hagan esto, imagínate, y eso es porque hoy has venido a la casa. Deben dejar todo ahí, yo sé que se quieren y todo, pero mira yo no sé qué pasaría si les pasa algo”, se lee en dicho pantallazo.

Toño Centella sobre Zaperokito - Ojo