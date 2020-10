Debido a la pandemia del Coronavirus, el cantante Toño Centella contó que se le están acabando sus ahorros, así que ha pensado en vender papas y salir a cantar en las calles con su parlante para generar ingresos.

“Tenemos que reinventarnos porque ya no tengo ahorros. Un amigo me ha dicho para vender chanchos o papas, así que no tengo vergüenza ni nada para replantear mi vida”, señaló Centella quien dijo que él se inició lustrando zapatos, lavando carros y vendiendo pan. “Sé que si me pongo a vender mis papas la gente me compraría porque me quiere”, añadió.

De acuerdo al cantante sostuvo que ha pensado en salir a las calles “con mi parlante, tal como hacen algunos mariachis, para recoger mis monedas. Seré un mil oficios, también quiero vender comida por delivery en Comas”, indicó a un diario local.

SIN AHORROS

Toño Centella dijo que debido a la para de conciertos por la pandemia se le acaba el dinero que tenía ahorrado. “Sí. Por eso pienso en salir a caminar con un parlante, cantaría dos o tres canciones para que la gente me dé unas monedas, sino cómo sobrevivo y salgo adelante”, manifestó el chichero quien reveló estar soltero. “He preferido tomarme mi año sabático en el amor, todavía no pienso en enamorarme”, sostuvo.