Johana Rodríguez, aún esposa de Toño Centella, utilizó sus redes sociales para charlar un momento con sus seguidores mediante la dinámica de preguntas y respuestas. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los usuarios cuando la mujer negó tajantemente haber retomado su relación sentimental con el cantante

Y es que recordemos que hace algunos días el programa de Magaly Medina emitió unas imágenes donde se ve a la parejita en la cochera de un hotel.

“¿Regresaste con Toño Centella?”, consultó un cibernauta. “Para nada, solo llevamos una muy buena relación, quizás muchos no lo vean así; pero es cierto nos llevamos muy bien”, respondió Johana.

“A mí nadie me ampayó, eso dicen pero no fue así, esa es la versión de ellos. Yo no soy una persona mediática para estar saliendo en televisión, dando explicaciones y tampoco tengo porque hablar de mi vida a nadie. Que la gente piense lo que quiera”, agregó en otra respuesta.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ le pidió a Toño Centella que luego de estas respuestas de su aún esposa tengo un poco de dignidad. “Pobrecito, hay que ser bastante masoquista para que cuando una mujer te está negando en todos idiomas públicamente, pese a que todos nos damos cuenta de que ahí hay algo, pues ella lo niega”, comentó.

