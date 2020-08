Toño Centella aseguró que ya pasó la página, tras haber acusado a su esposa Johanna Rodríguez de traición e infidelidad con el integrante de la agrupación Zaperoko.

Y es que al parecer y pese a todo, el cantante se muestra con buena actitud y afirma que ha vuelto a ser popular en las redes sociales. Incluso indica que muchas chicas le escriben al Facebook y Whatsapp.

“Bueno quería decirles a todas las chicas que me escriben mediante el WhatsApp, el Messenger, que me brindan su apoyo amoroso…Ya me vuelto muy solicitado. Pero yo por ahora no pienso nada de eso, más adelante posiblemente”, manifestó.

Asimismo, el artista señaló que por ahora, antes de buscar una relación amorosa, pensará primero en su salud. “Primero quiero estar bien de salud, anímicamente y psicológicamente”, expresó el popular chichero a El Popular.

Por otra parte, también es consciente que el amor hacia Johanna no se va a ir de su corazón de la noche a la mañana.

“Claro, este amor no se va de la noche a la mañana (Por su relación con Johanna Rodríguez), cuando uno ama de verdad a una persona, el amor no se va de la noche a la mañana, pero no es imposible, si se puede”, finalizó diciendo.

