Brunella Delgado, cantante y bailarina, denunció que Tony Rosado la acosó sexualmente y la maltrato físicamente en un show. Según la denuncia, todo ocurrió el pasado domingo 11 de febrero.

“Buenas noches, mi nombre es Brunella Delgado y, muy avergonzada, quiero realizar una denuncia pública y les pido su apoyo, ya que tengo mucho miedo de lo que pueda pasar con mi carrera, pero no me quiero quedar callada”, señaló la joven en su cuenta de Instagram.

“Este señor (Tony Rosado) desde que llegó, me agredió, no solo físicamente si no que me estuvo acosando, con frases como ‘te quiero cach*r’, ‘esta noche te hago el amor’, haciendo muecas y movimientos diciéndome ‘eso te gusta’, además de miradas incómodas. Por miedo, no lo publiqué en su momento”, agregó.

Por enésima vez, el cantante de cumbia Tony Rosado vuelve a ser noticia: esta vez agredió a una bailarina en el escenario. Fue anoche en #Chiclayo.



Vídeo: Diario Correo Lambayeque pic.twitter.com/0pLMX5QotQ — Harry Gordillo Ayasta (@harrygordillo) February 14, 2024

“Las estrellas de la cumbia”, agrupación a la que pertenece Brunella Delgado, expresó en un comunicado su solidaridad y apoyo, rechazando estos actos que atentan contra la mujer.